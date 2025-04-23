Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als Gegner

ProSiebenStaffel 8Folge 3vom 23.04.2025
Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als Gegner

Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als GegnerJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 3: Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als Gegner

128 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Schritt für Schritt zu 15 Minuten Sendezeit - so lautet Joko & Klaas' Plan, der heute besonders wörtlich genommen werden darf. Denn die beiden verdienen sich pro gewonnenem Spiel ein Bauteil für eine Leiter, die sie schließlich zum Sieg führen könnte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen