ProSieben Staffel 1 Folge 1 vom 02.03.2026
Folge 1: Kann Technik die Klimakrise aufhalten?

44 Min. Folge vom 02.03.2026 Ab 12

Joko Winterscheidt fragt: Kann man den Klimawandel aufhalten? Der Moderator sucht weltweit nach Ideen. Vielleicht gibt es technische Innovationen, die helfen können, den Klimawandel noch aufzuhalten.

