Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte
Folge 2: Auf der Flucht
41 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Von der negativen Presse in die Flucht geschlagen, gründet der charismatische Sektenführer Jim Jones 1974 seine eigene Siedlung im Dschungel Guyanas. Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg ins Unbekannte, um bei Peoples Temple Halt und Zuflucht zu finden. Bald merken die Mitglieder jedoch, dass es sich dabei nicht um das versprochene Utopia handelt.
