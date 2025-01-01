Vanessa möchte ihren Vater wiederfindenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Vanessa möchte ihren Vater wiederfinden
44 Min.Ab 12
Seit Juli 2007 wird Carmelo Roberto aus Berlin vermisst. Der damals 24-jährige Bundeswehrsoldat verbringt das Wochenende bei seiner Mutter. Eines Morgens verschwindet er spurlos und gilt seitdem als fahnenflüchtig ... Vanessa wird 1988 in Frankreich geboren. Als sie zwei Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern. Ihre Mutter geht daraufhin mit ihr zurück nach Deutschland. Hier kommt sie in ein Kinderheim. Mit Julia Leischiks Hilfe möchte Vanessa nun ihren Vater wiederfinden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick