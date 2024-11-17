Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen Geschwistern

SAT.1Staffel 12Folge 10vom 17.11.2024
Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen Geschwistern

Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen GeschwisternJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 10: Trotz Trennung große Verbundenheit zwischen Geschwistern

46 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Eine Handvoll Briefe ist alles, was Edeltraud von ihrer Halbschwester Silvia hat. Den gemeinsamen Vater durfte sie nie kennenlernen, da er kurz nach Edeltrauds Geburt in die Schweiz ausgewandert und dort verstorben ist. Doch als sie vor über 20 Jahren erfährt, dass sie eine Schwester in der Schweiz haben soll, setzt Edeltraud alles daran, diese zu finden. Kann Julia ihr bei der Suche helfen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen