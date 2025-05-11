Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 14vom 11.05.2025
45 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Gunnar sehnt sich nach seiner leiblichen Mutter Edeltraut. Er wächst mit einer schweren Lebenslüge auf, denn seine Adoptiveltern erzählen ihm, dass seine leibliche Mutter sich das Leben genommen hat. Nun hofft der 61-Jährige, Edeltraut doch noch kennenzulernen. Ob Julia und ihr Team im Großraum Dresden einen entscheidenden Hinweis bekommen, bleibt abzuwarten.

