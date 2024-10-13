Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Tragische Familiengeschichte: Gibt es ein Happy-End für Paloma?

SAT.1Staffel 12Folge 5vom 13.10.2024
45 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12

Auf den Straßen São Paulos kommt Paloma 1994 zur Welt und verbringt die ersten acht Jahre ihres Lebens in Brasilien: erst bei ihrer Oma, dann in einem Heim. Lange sehnt sie sich nach ihrer Familie, doch niemand kommt sie besuchen. Als schließlich ein Schweizer Paar sie adoptiert, ist Paloma überwältigt von ihrem neuen Leben und findet sich trotz aller Umstellungen gut in der Schweiz ein. Doch die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter und ihren Geschwistern bleibt.

