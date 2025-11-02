Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 3vom 02.11.2025
45 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Sylke ist 56 Jahre alt, als sie nach dem Tod ihrer Eltern ein lang verborgenes Geheimnis entdeckt: Beim Ausräumen der Wohnung findet sie überraschend Adoptionsunterlagen. Von diesem Moment an verändert sich alles: Sylke möchte ihre leibliche Familie finden. Julia hilft bei der Suche. Derweil ist Cesar auf der Suche nach seinem Sohn Thomas, den er nach dem Fall der Mauer in der DDR zurücklassen musste. Kann Julia ihm helfen und seinen sehnsüchtigsten Wunsch erfüllen?

