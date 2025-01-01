Angelika hat seit 22 Jahren nichts mehr von ihrem Bruder gehörtJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Angelika hat seit 22 Jahren nichts mehr von ihrem Bruder gehört
45 Min.Ab 12
Seit 22 Jahren hat Angelika (56) nichts von ihrem geliebten Bruder Leonhard (61) gehört, sie weiß nicht einmal, ob er noch lebt. Ohne Angelikas Wissen macht sich Julia auf die Suche nach Leo. Mit dem Ergebnis möchte sie die Aachenerin überraschen. Fall 2: Dewi wird mit sechs Monaten aus Sri Lanka adoptiert. Mit 15 bekommt sie ein Foto ihrer leiblichen Mutter, auf dem auch ein kleines Mädchen zu sehen ist. Julia begibt sich auf eine abenteuerliche Suche.
