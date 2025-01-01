Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und JensJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und Jens
45 Min.Ab 12
Als Heiko (42) und sein Bruder Jens (38) Kinder waren, mussten sie miterleben, wie ihr Vater ihre Mutter umbrachte. Während Heiko von den Großeltern aufgenommen wird, landet Jens bei Pflegeeltern. Wenige Jahre später reißt der Kontakt ab. Was wurde aus Jens? Auch Kathrin (43) fragt sich, wie es ihren Geschwistern ergangen ist, seit sie Mitter der 70er Jahre der Mutter weggenommen und in Adoptivfamilien gegeben wurden. Kann Julia helfen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick