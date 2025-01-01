Von Neapel nach London: Julia sucht Jeanettes leiblichen VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 16: Von Neapel nach London: Julia sucht Jeanettes leiblichen Vater
45 Min.Ab 12
Mit zwölf Jahren muss Jeanette (50) durch ein schreckliches Unglück erfahren, dass ihr Vater gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Sie ist in Wahrheit die Tochter des Italieners Antonio, der kurz vor ihrer Geburt in seine Heimat zurückkehrte. Nun will Jeanette Antonio endlich kennenlernen und beauftragt Julia mit der Suche. Sie folgt Antonios Spuren von Neapel nach London - doch wird sie ihn auch finden?
