Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 10: Dieter: Seine Ex-Frau blockte den Kontakt zur gemeinsamen Tochter ab
45 Min.Ab 12
Nach der Scheidung von seiner Frau im Jahre 1974 hat Dieter seine Tochter knapp 40 Jahre nicht mehr gesehen. Die damals Sechsjährige wuchs bei ihrer Mutter auf, die den Kontakt zwischen Vater und Tochter vehement abblockte. Ob es Julia gelingt, Dieters größten Wunsch zu erfüllen? Auch Jeanette sehnt sich nach einem geliebten Menschen: Sie hat ihren Bruder seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen und macht sich Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte ...
