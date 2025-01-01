Zwei Fälle: Nancy sucht ihren Vater, Daniel seine ältere SchwesterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Zwei Fälle: Nancy sucht ihren Vater, Daniel seine ältere Schwester
44 Min.Ab 12
Die 36-jährige Nancy ist auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater Frank, der sich noch vor ihrer Geburt von seiner Frau Kerstin trennte und daraufhin zurückgezogen lebte. Ob Julia die beiden wieder vereinigen kann? Auch Daniel (40) sehnt sich nach einem engen Familienmitglied: Nachdem er in der ehemaligen DDR als Baby von seiner ein Jahr älteren Schwester Sandra getrennt wurde und erst mit 15 Jahren von ihr erfuhr, ist er verzweifelt auf der Suche nach ihr.
