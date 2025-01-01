Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 7
46 Min.Ab 12

Marianne (83) ist Mutter von insgesamt neun Kindern. Jedes einzelne liebt sie unendlich. Doch ihr zweitältestes Kind, ihre Tochter Marion, konnte sie nicht aufwachsen sehen. Ihre Mutter stellt die damals minderjährige Marianne vor die Wahl: Entweder sie gibt das Kind zur Adoption frei, oder sie setzt Marianne mit ihren Kindern auf die Straße. Schweren Herzens gibt Marianne Marion ab - eine Entscheidung, die sie bis heute bereut. Eine spannende Suche beginnt ...

SAT.1
