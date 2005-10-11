Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 005

TelenovelaStaffel 1Folge 5vom 11.10.2005
43 Min.Folge vom 11.10.2005Ab 6

Julia ist ständig in Gedanken bei Daniel. Nach einem katastrophalen Vorstellungsgespräch nimmt sie notgedrungen einen Aushilfsjob bei den Gravenbergs an. Auch Daniel versucht sich auf seinen Alltag zu konzentrieren, aber Julia geht ihm einfach nicht aus dem Kopf. Annabelle spielt ein böses Spiel und schürt den Streit zwischen Werner und seinem Sohn. Sie unternimmt alles, um Werners Geburtstagsfeier platzen zu lassen.

