Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 149
43 Min.Folge vom 30.05.2006Ab 6
Julia und Tobias sind sich in ihren Gefühlen einig, doch ein Mitglied der Familie Becker will es ganz genau wissen. Marie spürt, dass sie nicht mehr an Daniel herankommt. Julia steht ihr in dieser Situation als Freundin zur Seite. Als sie die Unsicherheit nicht mehr aushält, nimmt Marie all ihren Mut zusammen und fordert Daniel auf, ihr den wahren Grund für seine Rückkehr zu ihr zu nennen.
