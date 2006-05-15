Julia - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 138
43 Min.Folge vom 15.05.2006Ab 6
Aus Angst, dass Marie ihr weiter entgleitet, verlangt Annabelle, dass Frederik aus der Villa auszieht. Birgit muss Kolja und den anderen eingestehen, dass ihre Wohnungspläne gescheitert sind. Als Daniel erfährt, dass er sein verlorenes Kind nicht einmal mehr beerdigen kann, verliert er im Lanzino vor Frederik und Julia die Kontrolle über sich.
