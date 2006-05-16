Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 139

TelenovelaStaffel 10Folge 4vom 16.05.2006
Folge 139

Folge 139Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 139

43 Min.Folge vom 16.05.2006Ab 6

Frederik und Julia zeigen Verständnis für Daniels Ausbruch. Silke spürt die ersten Bewegungen ihres Kindes, doch Jörgs plötzliches Interesse an ihr und dem gemeinsamen Nachwuchs macht sie stutzig. Daniel verkraftet den erneuten Schicksalsschlag nicht und beschließt in seiner grenzenlosen Trauer den vermeintlich Schuldigen dafür büßen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen