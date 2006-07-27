Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 177
43 Min.Folge vom 27.07.2006Ab 6
Julia und Frederik haben sich wieder versöhnt, doch haben sie ihr altes Vertrauen wirklich wiedergewonnen? Niko will Patrizia nicht so schnell aufgeben und versucht sie von seiner Unschuld zu überzeugen. Wird sie ihm glauben? Julias Spur führt sie mal wieder zu ihrem Erzfeind Jörg. Er wähnt sich erneut in Sicherheit, bis sie ihn mit einem eindeutigen Indiz konfrontiert.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick