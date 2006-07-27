Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 177

TelenovelaStaffel 12Folge 12vom 27.07.2006
Folge 177

Folge 177Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 177

43 Min.Folge vom 27.07.2006Ab 6

Julia und Frederik haben sich wieder versöhnt, doch haben sie ihr altes Vertrauen wirklich wiedergewonnen? Niko will Patrizia nicht so schnell aufgeben und versucht sie von seiner Unschuld zu überzeugen. Wird sie ihm glauben? Julias Spur führt sie mal wieder zu ihrem Erzfeind Jörg. Er wähnt sich erneut in Sicherheit, bis sie ihn mit einem eindeutigen Indiz konfrontiert.

