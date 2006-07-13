Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 170
43 Min.Folge vom 13.07.2006Ab 6
Obwohl die Polizei Julia keine Hoffnung mehr macht, will diese nicht aufgeben. Bei Lilly und Tim kommt es mal wieder zu Differenzen, und Lilly belügt ihren Vater. Während Julia auf der Suche nach weiteren Zeugen ist, verhilft Annabelle ihrer neuen Bekanntschaft widerwillig zur Flucht. Jörg schickt derweil Silke und Andreas das Jugendamt ins Haus. Als Annabelle versucht, ihren unfreiwilligen Gast heimlich in die Villa zu schleusen, taucht plötzlich Patrizia auf.
