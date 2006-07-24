Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 12Folge 9vom 24.07.2006
42 Min.Folge vom 24.07.2006Ab 6

Frederik wirft Julia vor, für Daniel ihre Beziehung aufs Spiel zu setzen. Katy strapaziert derweil in der Villa Patrizias Geduld und gefährdet ihre eigene Tarnung. Daniel glaubt plötzlich, sich an ein Detail aus der Tatnacht erinnern zu können. Dadurch kommt es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen Julia und Frederik. Wird er ihren vehementen Einsatz für Daniel doch noch akzeptieren?

