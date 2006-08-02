Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 181
43 Min.Folge vom 02.08.2006Ab 6
Bei Julia und Frederik herrscht Funkstille. Tobias gerät wegen Birgit auf Annabelles Abschussliste. Katy stattet Jörg im Lanzino einen Besuch ab. Kann er Daniel wirklich ein Alibi geben? Während Annabelle und Katy neue Zukunftspläne aushecken, spitzt sich die Situation zwischen Julia und Frederik weiter zu. Durch einen unglücklichen Zufall gerät ein entscheidendes Indiz in Annabelles Hände.
