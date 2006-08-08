Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 186

TelenovelaStaffel 13Folge 6vom 08.08.2006
43 Min.Folge vom 08.08.2006Ab 6

Julia berichtet Daniel von ihren Hochzeitsplänen mit Frederik. Daraufhin stürzt sich Daniel wieder ganz in seine Arbeit. Annabelle und Katy unterläuft ein Fehler, und Silke wird ungewollt zur Bedrohung für die beiden. Lilly und Kolja bereiten sich nun auf ihre letzte Prüfung vor. Daniel stellt Annabelle endlich zur Rede: Hat sie damals mit Jörg Schwarz gemeinsame Sache gemacht?

