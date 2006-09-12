Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 208
43 Min.Folge vom 12.09.2006Ab 6
Als Julia erkennt, dass Daniel bewusst alle Brücken hinter sich abgebrochen hat, begreift sie, dass sein Weggang endgültig ist. Jan nimmt endlich all seinen Mut zusammen und macht Silke eine Liebeserklärung. Sie reagiert jedoch anders als erwartet. Birgits Nichte Nina überlegt fieberhaft, wie sie zu Geld kommen könnte. Lilly und Kolja sind verunsichert. Ist da doch mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen?
