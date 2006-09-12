Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 208

TelenovelaStaffel 14Folge 13vom 12.09.2006
Folge 208

Folge 208Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 13: Folge 208

43 Min.Folge vom 12.09.2006Ab 6

Als Julia erkennt, dass Daniel bewusst alle Brücken hinter sich abgebrochen hat, begreift sie, dass sein Weggang endgültig ist. Jan nimmt endlich all seinen Mut zusammen und macht Silke eine Liebeserklärung. Sie reagiert jedoch anders als erwartet. Birgits Nichte Nina überlegt fieberhaft, wie sie zu Geld kommen könnte. Lilly und Kolja sind verunsichert. Ist da doch mehr als nur Freundschaft zwischen ihnen?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen