Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 224
43 Min.Folge vom 09.10.2006Ab 6
Julia kann nicht glauben, wen sie in Südafrika vor sich sieht. Tobias ist inzwischen an seinem Zielort angekommen und wundert sich, dass Julia nicht dort ist. Er bittet Daniel um Hilfe, gemeinsam versuchen die beiden Julia zu finden. In Falkental konfrontiert Frederik Viktoria wutentbrannt mit ihren Plänen und fordert eine Erklärung. Niko hat große Pläne für sich und Patrizia. Nun muss sie eine Entscheidung treffen.
