Julia - Wege zum Glück

Folge 231

TelenovelaStaffel 16Folge 6vom 19.10.2006
43 Min.Folge vom 19.10.2006Ab 6

Julia traut Frederiks neuer Liebschaft nicht und fühlt Viktoria auf den Zahn. Bei den Beckers herrscht endlich wieder Frieden, von dem auch Patrizia profitiert, denn Niko hat eine Überraschung für sie vorbereitet. Als mit einem Mal der vermeintliche Halbbruder von Julia in Falkental auftaucht, gerät Christa in Erklärungsnot. Frederik erfährt von Julias Misstrauen gegenüber Viktoria und reagiert sehr aufgebracht. Hat Julia nun die letzte Möglichkeit zur Versöhnung verspielt?

