Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 027
43 Min.Folge vom 10.11.2005Ab 6
Julia ist völlig verunsichert, was die gemeinsame Zukunft mit ihr und Daniel angeht. Sie ist hin- und hergerissen zwischen Gefühl und Verstand. Auch Annabelles Entschuldigung bringt keine Klärung. Daniel spricht Julia Mut zu und trifft heimliche Vorbereitungen für ein romantisches Rendezvous. Werner hat ihn auf eine grandiose Idee gebracht.
