Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 034
42 Min.Folge vom 21.11.2005Ab 6
Christa trifft mit Julias' und Tobias' Hilfe alle Vorbereitungen für die Abschiedsparty. Julia will Daniel damit überraschen und wünscht sich nichts sehnlicher als eine harmonische und freundliche Verabschiedung. Die Angst wegen Jörgs' Drohungen versucht sie zu verdrängen und redet sich ein, dass er ja vielleicht nur blufft.
