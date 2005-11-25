Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 038
42 Min.Folge vom 25.11.2005Ab 6
Julia erzählt ihrer Mutter von Jörg und den wahren Gründen ihrer Trennung von Daniel. Christa kann ihr Verhalten verstehen. Daniel versucht die Situation zu begreifen und ist völlig am Boden zerstört. In der Fabrik herrscht eine gespannte Atmosphäre. Die neue Porzellanserie ist gerade noch rechtzeitig zum Messebeginn fertig geworden, was Patrizias Plänen entgegensteht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick