Julia - Wege zum Glück

Folge 088

TelenovelaStaffel 6Folge 13vom 08.02.2006
Folge 13: Folge 088

43 Min.Folge vom 08.02.2006Ab 6

Julia hofft, nach Daniels Weggang endlich Ruhe und neues Glück in Falkental zu finden, doch Annabelle schmiedet schon neue Pläne, wie sie Julia loswerden kann. Marie und Daniel bestärken sich gegenseitig darin, dass die Entscheidung in die Schweiz zu gehen, die richtige ist. Julia stürzt sich in die Arbeit, doch Frederik merkt, dass Julia Daniel nicht vergessen kann und versucht sie aufzumuntern. Julia hält ihre Trauer kaum noch aus und macht einen Spaziergang, als sie überraschend auf einen anderen trauernden Spaziergänger trifft.

