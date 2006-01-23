Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 2vom 23.01.2006
43 Min.Folge vom 23.01.2006Ab 6

Marie kann es nicht fassen, als sie eine Liebes-SMS von Julia an Daniel abfängt. Verzweifelt vertraut sie sich Annabelle an, die diese Chance nutzt, um Marie gegen Julia aufzubringen. Julia nimmt trotz großer Bedenken, aber zur Freude Frederiks, den Job als Designerin in der Porzellanmanufaktur an. Silke findet ein fremdes Haarband auf Jörgs Sofa und ihre Eifersucht wird immer größer. Marie verhält sich immer distanzierter, als Julia sie zur Rede stellt.

