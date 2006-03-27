Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 106
Fassungslos muss Julia mit ansehen, wie Christa 20000 Euro an Jörg verspielt. Tobias zerbricht sich weiterhin den Kopf, ob er der Vater von Julia sein könnte. Jörg genießt währenddessen seinen Triumph über Julia und Christa. Julia gibt ihrer Mutter Christa zu verstehen, dass sie dieses Mal keine Hilfe von ihr erwarten kann. Marie fällt es immer schwerer, die Lüge über ihre Schwangerschaft aufrecht zu halten, und Annabelle drängt darauf, dass Marie schnell einen Hochzeitstermin mit Daniel festlegen soll. Christa gesteht Tobias, seine Münzsammlung gestohlen zu haben, um weiter Pokern zu können. Auch für Kolja bahnt sich ein kleines Familiendrama an, denn seine Mutter eröffnet ihm, dass sie sich von seinem Vater getrennt hat.
