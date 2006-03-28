Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 107
43 Min.Folge vom 28.03.2006Ab 6
Julia und Frederik suchen weiter nach Lösungen, wie sie die Manufaktur aus den finanziellen Schwierigkeiten bringen können. Julia macht sich große Sorgen um ihre Mutter. Tobias fällt es schwer, Christa zu verzeihen. Sie hat seine Münzsammlung gestohlen und verkauft. Annabelle erwägt zur Rettung der Manufaktur, Stellen einzusparen und macht hierbei nicht Halt vor der eigenen Familie, denn auch Patrizia wäre entbehrlich. Julia findet heraus, dass Jörg Christa mit den Pokerabenden in eine Falle gelockt hat.
