Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 131
43 Min.Folge vom 02.05.2006Ab 6
Schockiert rettet Daniel Annabelle vor Frederiks Angriff und suspendiert ihn vorerst von der Arbeit. Frederik ist am Boden zerstört: Wie weit hat Annabelle ihn getrieben? Julia versucht Frederik Mut zu machen. Silke ist drauf und dran, das Fläschchen mit Jörgs Gift zu trinken. Patrizia setzt daraufhin Jörg unter Druck. Auf Betreiben von Marie schlägt Daniel Frederik einen Deal vor: Frederik soll Falkental für immer verlassen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick