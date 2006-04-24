Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 125

TelenovelaStaffel 9Folge 5vom 24.04.2006
43 Min.Folge vom 24.04.2006Ab 6

Julia ist den andauernden Streit zwischen Daniel und Frederik leid und verlässt wütend die Villa. Frederik versucht sich bei Julia mit einer Liebeserklärung zu entschuldigen. Charlotte fühlt sich von Marie im Stich gelassen und macht ihr schwere Vorwürfe. Frederik überrascht Annabelle in einem vermeintlich unbeobachteten Moment. Wird er ihrer schrecklichen Tat auf die Schliche kommen?

Telenovela
