K 11 - Kommissare im Einsatz

Bezahlte Vergewaltigung

SAT.1Staffel 1Folge 100
23 Min.Ab 12

Eine Frau wird vor ihrer Haustür von einem Mann überfallen - er bedroht sie mit einem Messer und will sie vergewaltigen. In letzter Minute kommt ein Nachbar zur Hilfe: Er stürzt sich auf den Vergewaltiger, verprügelt ihn und schlägt ihn in die Flucht. Der Nachbar gibt den Kommissaren eine genaue Beschreibung des Täters, und bald ist ein vorbestrafter Mechaniker ausgemacht. Aber dann führen die Ermittlungen ins Strichermilieu...

