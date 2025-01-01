Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schuss aus dem Hinterhalt

SAT.1Staffel 1Folge 104
Schuss aus dem Hinterhalt

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Schuss aus dem Hinterhalt

23 Min.Ab 12

Ein Restaurantbesitzer wird vor seinem Unternehmen durch einen gezielten Kopfschuss getötet - seine thailändische Frau musste hilflos zusehen. Zunächst fällt der Verdacht auf die verbitterte Ex-Frau des Toten, aber sie hat kein Motiv und beschuldigt stattdessen die thailändische Witwe. Als die Kommissare die Frau mit ihrem Verdacht konfrontieren, wird deutlich, dass sie Angst hat, ebenfalls zum Mordopfer zu werden ...

