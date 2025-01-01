K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Schüsse auf der Hochzeit
23 Min.Ab 12
Eine ehemalige Kollegin von Rietz und Naseband heiratet - sie steht unter Personenschutz, weil sie als Kronzeugin in einem Drogen-Prozess aussagen soll. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen kommt es zu einer Katastrophe: Aus einem Auto heraus wird auf die Braut geschossen und die Frau lebensgefährlich verletzt. Der Attentäter kann fliehen und versucht sogar einen zweiten Mordanschlag...
