SAT.1Staffel 1Folge 111
23 Min.Ab 12

Eine ehemalige Kollegin von Rietz und Naseband heiratet - sie steht unter Personenschutz, weil sie als Kronzeugin in einem Drogen-Prozess aussagen soll. Trotz der Sicherheitsmaßnahmen kommt es zu einer Katastrophe: Aus einem Auto heraus wird auf die Braut geschossen und die Frau lebensgefährlich verletzt. Der Attentäter kann fliehen und versucht sogar einen zweiten Mordanschlag...

