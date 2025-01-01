Zum Inhalt springenBarrierefrei
Prostituierte wider Willen

Folge 112: Prostituierte wider Willen

23 Min.Ab 12

Eine Bekannte von Alexandra Rietz wird seit einiger Zeit von fremden Männern mit obszönen Anrufen und Hausbesuchen belästigt. Kurz darauf finden Rietz und Naseband die Frau in Reizwäsche niedergeschlagen in ihrer Wohnung. Die Ermittlungen weisen eindeutig auf ein Doppelleben des Opfers hin. Ist sie Bankangestellte und Prostituierte zugleich?

