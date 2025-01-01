K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Geliebte in der Falle
23 Min.Ab 12
Als ein Mann erschossen in seiner Wohnung gefunden wird, deuten die Verletzungen auf Selbstmord hin, doch die Schusswaffe ist nirgends aufzufinden. Drawer und Loors erfahren, dass der Tote seine Ehefrau vor einiger Zeit für ein junges Mädchen verlassen hat. Hat sich die gedemütigte Ehefrau gerächt? Dann erhalten die Kommissare einen Hinweis auf die Tatwaffe: Angeblich befindet sie sich im Besitz der Geliebten...
