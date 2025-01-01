Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1
Staffel 1
Folge 130
Folge 130: Blutiger Schwesternhass

23 Min.
Ab 12

Eine hochschwangere junge Frau wird zusammengeschlagen und beraubt, dem ungeborenen Baby passiert nichts. Der erste Verdacht fällt auf ihren drogensüchtigen "Noch-Ehemann", weil er nicht verkraften kann, dass sie ihn verlassen hat und von einem anderen schwanger ist. Wenig später wird die Frau mit starken Unterleibsblutungen ins Krankenhaus gebracht - sie verliert ihr Baby. Der Arzt stellt fest, dass ihr eine Abtreibungspille untergeschoben wurde...

