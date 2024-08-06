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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Familiendrama

SAT.1Staffel 1Folge 133vom 06.08.2024
Tödliches Familiendrama

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Tödliches Familiendrama

23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Als eine junge Frau ermordet in ihrer Wohnung gefunden wird, sieht es nach einem klassischen Raubmord aus, aber der Vater des Opfers beschuldigt seinen Schwiegersohn - der bankrotte Witwer profitiert von der Lebensversicherung seiner toten Frau. Aber auch ihre Schwester gerät ins Visier der Ermittlungen: Sie hatte eine Affäre mit ihrem Schwager, aus der ein Kind hervorging. Hat sie ihre Schwester getötet?

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