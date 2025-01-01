Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Grausame Geschwister

SAT.1Staffel 1Folge 136
Folge 136: Grausame Geschwister

23 Min.Ab 12

Die Kommissare ermitteln in einem Fall von Prügelei mit hohem Sachschaden. Die Kontrahenten scheinen den Vorfall aber nicht ernst zu nehmen. Dann passiert das Unerwartete: Einer der beiden Streithähne liegt erschossen in seinem Büro. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tatwaffe bereits vor Jahren bei einem Raubmord eingesetzt worden ist. Besteht ein Zusammenhang?

SAT.1
