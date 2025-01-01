Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

1001 Mord

SAT.1Staffel 1Folge 140
1001 Mord

1001 MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 140: 1001 Mord

23 Min.Ab 12

Eine erfolgreiche Geschäftsfrau fürchtet um das Leben ihres Mannes. Das Letzte was sie von ihm gehört hat, ist eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter - von drei Schüssen unterbrochen! Wenig später finden die Kommissare den Mann erschossen in einem orientalischen Wohnmobil. Die Ermittlungen ergeben, dass er ein Verhältnis mit einer Marokkanerin hatte. Wusste die Ehefrau von diesem Verhältnis und hat aus Eifersucht ihren Mann erschossen?

