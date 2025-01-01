Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 147
23 Min.Ab 12

Als ein Ladendetektiv niedergestochen wird, belastet er seinen Stiefsohn schwer. Gleichzeitig geht bei den Kommissaren eine Anzeige gegen das Opfer ein - ein Mädchen behauptet, von ihm erpresst worden zu sein. Er hatte sie beim Klauen erwischt und ihr angeboten, sie nicht anzuzeigen - gegen ein beträchtliches Schweigegeld. Die weiteren Ermittlungen von Drawer und Loors ergeben aber, dass das Mädchen dem Detektiv weit mehr als nur den Geldbetrag bezahlen musste ...

