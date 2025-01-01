K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Tödlicher Tabledance
23 Min.Ab 12
Die Kommissare erhalten den anonymen Hinweis, dass in einem Striplokal mit Drogen gedealt wird. Sie führen eine Razzia durch und werden bei einem Tänzer fündig: Er hat eine große Menge Kokain in seiner Tasche. Noch bevor sie ihn mitnehmen können, geht er auf einen anderen Tänzer los und beschuldigt ihn, ihm das Kokain untergeschoben zu haben und schwört Rache. Da die Kommissare nicht genügend gegen ihn in der Hand haben, müssen sie den Tänzer wieder gehen lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick