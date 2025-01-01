Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Tabledance

SAT.1Staffel 1Folge 148
Tödlicher Tabledance

Tödlicher TabledanceJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 148: Tödlicher Tabledance

23 Min.Ab 12

Die Kommissare erhalten den anonymen Hinweis, dass in einem Striplokal mit Drogen gedealt wird. Sie führen eine Razzia durch und werden bei einem Tänzer fündig: Er hat eine große Menge Kokain in seiner Tasche. Noch bevor sie ihn mitnehmen können, geht er auf einen anderen Tänzer los und beschuldigt ihn, ihm das Kokain untergeschoben zu haben und schwört Rache. Da die Kommissare nicht genügend gegen ihn in der Hand haben, müssen sie den Tänzer wieder gehen lassen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen