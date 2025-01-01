K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 149: Der lüsterne Schwiegervater
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird überfahren - es handelt sich offensichtlich um einen geplanten Mordanschlag, Augenzeugen berichten, dass das Fahrzeug die Aufschrift einer Malerwerkstatt trug. Die Kommissare Rietz und Naseband recherchieren, dass es sich bei der Firma um Familienangehörige des Opfers handelt. Als sie die Nachricht erhalten, dass die Frau schwanger war, gerät ihr Ehemann unter Verdacht...
