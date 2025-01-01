Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord an einer Schwangeren

SAT.1Staffel 1Folge 152
Folge 152: Mord an einer Schwangeren

23 Min.Ab 12

Eine schwangere Praktikantin wird ermordet - anscheinend wurde sie vor ihrem Tod vergewaltigt. Schnell stellen die Ermittler fest, dass die Tote bei einem sexsüchtigen Unternehmer gearbeitet hat. Ein geheimes Videoband zeigt, dass der verheiratete Firmenbesitzer eine Affäre mit dem Mädchen hatte und der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Dann taucht ein zwielichtiger Ex-Freund der Toten auf, der immer noch auf die Frau fixiert ist und die Trennung nie akzeptiert hat...

SAT.1
