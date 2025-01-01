K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 153: Der Tod eines Vaters
23 Min.Ab 12
Ein Bauunternehmer liegt tot in seiner Garage - scheinbar Selbstmord. Seine Frau ist sich sicher, dass ihr Mann ermordet wurde, und schnell kommen auch Rietz und Naseband Zweifel an der Selbstmordtheorie. Die Spur führt sie in die Baufirma des Opfers, die finanzielle Probleme hat, von denen die Witwe nichts wusste - auch der Geschäftspartner versucht zunächst, die missliche Lage des Unternehmens herunterzuspielen. Dann kommt heraus, dass der Tote ein sündiges Doppelleben führte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick