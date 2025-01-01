K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Sexattacke auf eine Hure
23 Min.Ab 12
Als eine Frau brutal vergewaltigt wird, ergeben die Ermittlungen, dass sie ein Doppelleben führt: Tagsüber mimt sie die liebevolle Verlobte, nachts arbeitet sie in einem stadtbekannten Puff. Zunächst gerät ihr Zuhälter unter Verdacht, weil die Prostituierte aus dem Milieu aussteigen wollte. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf die Spur eines mysteriösen Freiers, der offensichtlich mehr als nur einfachen Sex wollte.
